Istat | più potere d' acquisto e risparmio

Secondo i dati Istat, nel terzo trimestre del 2025 si registra un aumento del potere d'acquisto e della propensione al risparmio delle famiglie italiane. Questi segnali indicano una fase di stabilità economica e di maggiore attenzione alla gestione delle risorse finanziarie. Un quadro che riflette un miglioramento delle condizioni di consumo e di risparmio a livello domestico.

13.00 Aumentano nel terzo trimestre 2025 il potere d'acquisto e la propensione al risparmio delle famiglie. Questa, rileva l'Istat, è ai massimi dal terzo trimestre 2009, escludendo il periodo del Covid. Resta debole la spesa per i consumi finali. Reddito disponibile +2% e consumi +0,3% sul trimestre precedente. Propensione a risparmio a 11,4% e +1,5% sul trimestre precedente. Potere d'acquisto +1,8%. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Leggi anche: Crescono potere d’acquisto e risparmio delle famiglie, ma la spesa resta debole

Leggi anche: Aumenta il potere d'acquisto, propensione risparmio ai massimi dal 2009 e scende la pressione fiscale

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Istat: aumenta potere d'acquisto, propensione risparmio ai massimi dal 2009. E la pressione fiscale scende al 40% - Aumentano nel terzo trimestre del 2025 il potere d'acquisto e la propensione al risparmio delle famiglie che, escludendo il periodo Covid, raggiunge livelli massimi dal terzo trimestre ... msn.com