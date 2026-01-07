Istat | più potere d' acquisto e risparmio

Secondo i dati Istat, nel terzo trimestre del 2025 si registra un aumento del potere d'acquisto e della propensione al risparmio delle famiglie italiane. Questi segnali indicano una fase di stabilità economica e di maggiore attenzione alla gestione delle risorse finanziarie. Un quadro che riflette un miglioramento delle condizioni di consumo e di risparmio a livello domestico.

13.00 Aumentano nel terzo trimestre 2025 il potere d'acquisto e la propensione al risparmio delle famiglie. Questa, rileva l'Istat, è ai massimi dal terzo trimestre 2009, escludendo il periodo del Covid. Resta debole la spesa per i consumi finali. Reddito disponibile +2% e consumi +0,3% sul trimestre precedente. Propensione a risparmio a 11,4% e +1,5% sul trimestre precedente. Potere d'acquisto +1,8%. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.itImmagine generica

