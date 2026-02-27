Spese e potere d' acquisto sempre più italiani sottoscrivono prestiti al consumo

Sempre più italiani ricorrono ai prestiti al consumo, secondo i dati recenti. Dopo un aumento delle spese alla fine dello scorso anno, le persone tornano a ridurre le proprie intenzioni di acquisto. La tendenza si manifesta in un contesto di diminuzione del potere d'acquisto, con un incremento delle richieste di finanziamenti per beni di consumo.

Roma, 27 febbraio 2026 – Dopo la ripresa di fine anno le intenzioni di acquisto degli italiani tornano a diminuire. Secondo l’ultima indagine dei Findomestic, l’indice delle intenzioni di spesa è sceso del 5,7% nell’ultimo mese e quasi quattro famiglie su dieci continuano a ritenere la propria situazione economica “abbastanza o molto problematica”. Così, per soddisfare i propri bisogni di acquisto di beni e servizi i tante famiglie si affidano a banche o intermediari finanziari per un prestito. Ovviamente il credito al consumatore ha dei costi di interesse, commissioni (apertura della pratica e la gestione del finanziamento) e imposte. La... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

