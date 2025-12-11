Giorgio Morandi nella Collezione Eni al via la mostra a Palazzo Esposizioni Roma 

Dal 11 dicembre 2025 all’11 gennaio 2026, Palazzo Esposizioni Roma ospita la mostra

Dall’11 dicembre 2025 all’11 gennaio 2026, lo spazio Sala Fontana di Palazzo Esposizioni Roma presenta la mostra Giorgio Morandi nella Collezione Eni. Un viaggio attraverso la storia culturale del cane a sei zampe e l’eredità di Enrico Mattei, promossa da Assessorato alla Cultura di Roma Capitale e Azienda Speciale Palaexpo, realizzata da Azienda Speciale Palaexpo e ideata e prodotta da Eni. L’acquisto di opere d’arte per creare un ambiente di lavoro stimolante. Al centro dell’esposizione, due nature morte del maestro bolognese – datate 1919 e 1941 – appartenenti al nucleo storico della Collezione Eni, avviata da Enrico Mattei tra la fine degli Anni 40 e i primi Anni 50. 🔗 Leggi su Lettera43.it