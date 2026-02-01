Surfaces | mostra personale di Federico Poli

Questa mattina si è aperta a Milano la mostra personale di Federico Poli intitolata

C'è Posta per Te, le pagelle: De Filippi 'forza' sciagurate a riprendersi l'ex (0), Del Piero smarchetta (4), Maria suocera da incubo (7) Lasciata esposta e parzialmente sviluppata, la carta fotografica è impressionata da tutte le possibili immagini, storie, vite. Come porte scorrevoli dove si alternano luci e neri intensi. Graffio il foglio svelando me stesso. Porto in superficie l’albero, simbolo di vita innata.Lavoro il foglio con colori acrilici, ad olio, chine, come fossero tipi differenti di terreno. In Life non c'è più nulla di figurativo. Pura comunicazione, materia in continua evoluzione nel tentativo di riflettere il tumulto che provo.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Approfondimenti su Federico Poli

Il presidente Mattarella sottolinea l'importanza di una “poli-diplomazia” in un’epoca segnata da molteplici crisi globali.

A Palazzo da Mosto a Reggio Emilia, dal 17 gennaio all’8 febbraio 2026, si svolge la mostra “Opus in fieri”, una doppia esposizione di Federico Branchetti e Fabio Iemmi.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Domenica 1 febbraio / 17.30 / ingresso libero Ritmo e vitalità per il primo appuntamento musicale della rassegna ASCOLTI. A Montepulciano, Ex Macelli, l'ensemble di percussioni diretto da Federico Poli. www.fondazionec - facebook.com facebook