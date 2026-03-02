L’urlo di Matteo Rizzo che ha fatto la storia del pattinaggio

Matteo Rizzo, pattinatore cresciuto all’IceLab di Bergamo, ha fatto parlare di sé con un urlo che ha lasciato il segno nel mondo del pattinaggio. Durante una competizione importante, ha espresso tutta la sua emozione dopo aver completato un’esibizione memorabile. Le sue parole e il suo gesto sono stati catturati da numerosi appassionati e media, creando un momento che resterà impresso nel ricordo di chi segue questa disciplina.

L'atleta, cresciuto sul ghiaccio dell'IceLab di Bergamo, ci racconta le emozioni legate al primo bronzo storico per l'Italia nel Team Event. L'urlo di Matteo Rizzo sul ghiaccio del Forum di Assago è il manifesto di un'Italia intera, di quel paese che lotta e soffre, «che sogna e che sbaglia», ma soprattutto che crede nell'impossibile. Quell'urlo, accompagnato da una scivolata davanti ai giudici, non rappresenta semplicemente il grido liberatorio di un atleta che ha dovuto combattere per anni prima di salire sul podio olimpico, ma entra nella testa e nel cuore di milioni di tifosi che scoprono che sì, anche l'Italia può essere una potenza del pattinaggio di figura quando fa squadra. Nella Milano capitale del ghiaccio durante l'Olimpiade — ma in cui nel resto del tempo «non c'è nemmeno una pista» — arrivare a una medaglia ha il sapore di un grido di rivalsa verso il cielo.