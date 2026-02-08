LIVE Pattinaggio artistico Prova a squadre Olimpiadi in DIRETTA | MATTEO RIZZO REGALA IL BRONZO ALL’ITALIA!

Da oasport.it 8 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Matteo Rizzo porta a casa il bronzo per l’Italia nella prova a squadre di pattinaggio artistico alle Olimpiadi. La gara si conclude con il giapponese Sato che totalizza 194.96 punti, lasciando l’oro agli Stati Uniti e l’argento al Giappone. Rizzo ha dato il massimo, regalando all’Italia un risultato importante in questa fase della competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.43: Il giapponese Sato totalizza 194.96!punti. Oro agli USA, argento Giappone, bronzo Italia 22.41: Le emozioni non mancano in questa lunga ma fantastica serata al Forum. La gara a squadre è uno spettacolo! 22.38: Il carnet del giapponese é meno ricco di quello di Malinin ma il nipponico porta a termine in modo perfetto il suo programma. Tutti gli elementi di salto completati, chapeau 22.37: È il momento del giapponese Shun Sato, utilizzato dai nipponici per il programma libero 22.35: Sigillo sull’oro degli USA con Malinin che nonostante gli errori totalizza 200. 🔗 Leggi su Oasport.it

live pattinaggio artistico prova a squadre olimpiadi in diretta matteo rizzo regala il bronzo all8217italia

© Oasport.it - LIVE Pattinaggio artistico, Prova a squadre Olimpiadi in DIRETTA: MATTEO RIZZO REGALA IL BRONZO ALL’ITALIA!

Approfondimenti su Pattinaggio Artistico

LIVE Pattinaggio artistico, Prova a squadre Olimpiadi in DIRETTA: Italia per completare l’opera!

Questa sera si chiude il team event di pattinaggio artistico ai Giochi di Milano Cortina 2026.

LIVE Pattinaggio artistico, Prova a squadre Olimpiadi in DIRETTA: Conti/Macii terzi e l’Italia risale!

In una gara combattuta, l’Italia è salita di posizioni e ora si trova al terzo posto nella prova a squadre delle Olimpiadi di pattinaggio artistico.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Pattinaggio Artistico

Argomenti discussi: LIVE Pattinaggio artistico, Prova a squadre Olimpiadi in DIRETTA: straordinaria Gutmann, Italia terza dopo la prima giornata!; Rivivi il LIVE-blog del Team Event: Conti/Macii e Gutmann da pelle d'oca, Italia al top; LIVE Pattinaggio artistico, Prova a squadre Olimpiadi in DIRETTA: Grassl e Guignard/Fabbri mantengono l’Italia in zona podio; A che ora il pattinaggio artistico oggi in tv, Olimpiadi 2026: programma 7 febbraio, streaming, italiani in gara.

LIVE Pattinaggio artistico, Prova a squadre Olimpiadi in DIRETTA: MATTEO RIZZO REGALA IL BRONZO ALL’ITALIA!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.36: È uno show assoluto, l’ovazione del pubblico lascia capire quanto sia amato questo atleta che però anche ... oasport.it

LIVE Pattinaggio artistico, Prova a squadre Olimpiadi in DIRETTA: Grassl e Guignard/Fabbri mantengono l’Italia in zona podioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.01: Si chiude qui la nostra diretta, appuntamento a domani per la giornata conclusiva della gara a squadre ... oasport.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.