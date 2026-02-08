Matteo Rizzo porta a casa il bronzo per l’Italia nella prova a squadre di pattinaggio artistico alle Olimpiadi. La gara si conclude con il giapponese Sato che totalizza 194.96 punti, lasciando l’oro agli Stati Uniti e l’argento al Giappone. Rizzo ha dato il massimo, regalando all’Italia un risultato importante in questa fase della competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.43: Il giapponese Sato totalizza 194.96!punti. Oro agli USA, argento Giappone, bronzo Italia 22.41: Le emozioni non mancano in questa lunga ma fantastica serata al Forum. La gara a squadre è uno spettacolo! 22.38: Il carnet del giapponese é meno ricco di quello di Malinin ma il nipponico porta a termine in modo perfetto il suo programma. Tutti gli elementi di salto completati, chapeau 22.37: È il momento del giapponese Shun Sato, utilizzato dai nipponici per il programma libero 22.35: Sigillo sull’oro degli USA con Malinin che nonostante gli errori totalizza 200. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Pattinaggio artistico, Prova a squadre Olimpiadi in DIRETTA: MATTEO RIZZO REGALA IL BRONZO ALL'ITALIA!

Questa sera si chiude il team event di pattinaggio artistico ai Giochi di Milano Cortina 2026.

In una gara combattuta, l’Italia è salita di posizioni e ora si trova al terzo posto nella prova a squadre delle Olimpiadi di pattinaggio artistico.

Intanto l'Italia del pattinaggio di figura va in finale! Basta l'87.54 di Daniel Grassl per restare davanti alla Georgia. Bene! Alle 22.05 comincia la finale con le coppie di artistico Forza azzurri! #OlimpiadiInvernali2026 #Olimpiadi #MilanoCortina x.com