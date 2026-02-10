LIVE Pattinaggio artistico Corto maschile Olimpiadi in DIRETTA | tornano Matteo Rizzo e Daniel Grassl

Questa sera gli appassionati di pattinaggio artistico possono seguire in diretta il programma corto della gara maschile ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026. Matteo Rizzo e Daniel Grassl tornano in pista per affrontare la competizione, mentre gli spettatori si preparano a vedere le loro esibizioni dal vivo. La gara è in corso e le emozioni sono già alte.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE del programma corto della gara maschile dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Liberi da aspettative, alleggeriti da qualunque zavorra emotiva. Dopo la storica medaglia di bronzo nel Team Event, il singolo maschile azzurro può finalmente affrontare la prova individuale delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 con uno spirito nuovo, quasi liberatorio. Lo short program in programma oggi non chiede risposte, non pretende riscatti: chiede soltanto pattinaggio, puro e semplice. In questo scenario, Matteo Rizzo e Daniel Grassl possono permettersi il lusso di pattinare senza paura, senza fantasmi da scacciare e senza conti da saldare con il passato. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Pattinaggio artistico, Corto maschile Olimpiadi in DIRETTA: tornano Matteo Rizzo e Daniel Grassl Approfondimenti su Milano Cortina2026 LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2026 in DIRETTA: Daniel Grassl punta in alto, ballottaggio olimpico tra Rizzo e Memola Segui in diretta gli Europei di pattinaggio artistico 2026, con aggiornamenti sulle gare di oggi. LIVE Pattinaggio artistico, Prova a squadre Olimpiadi in DIRETTA: da Daniel Grassl dipende il destino azzurro Questa mattina i pattinatori azzurri sono saliti sul ghiaccio per le prove a squadre alle Olimpiadi. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Milano Cortina2026 Argomenti discussi: LIVE Pattinaggio artistico, Prova a squadre Olimpiadi in DIRETTA: Grassl e Guignard/Fabbri mantengono l’Italia in zona podio; Rivivi il LIVE-Blog Team Event: Guignard/Fabbri portano l'Italia terza, si sogna la medaglia!; Curling, Constantini-Mosaner battono l'Estonia; Pattinaggio di figura, evento a squadre: Italia terza, può sognare il bronzo. LIVE Pattinaggio artistico, Corto maschile Olimpiadi in DIRETTA: tornano in gara Rizzo e GrasslCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE del programma corto della gara maschile dei Giochi Olimpici di Milano ... oasport.it LIVE Pattinaggio artistico, Prova a squadre Olimpiadi in DIRETTA: Grassl e Guignard/Fabbri mantengono l’Italia in zona podioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.01: Si chiude qui la nostra diretta, appuntamento a domani per la giornata conclusiva della gara a squadre ... oasport.it Standing ovation di Novak per l’esibizione pazzesca di Matteo Rizzo che ha regalato il bronzo all’Italia nel Team event x.com Straordinario Matteo Rizzo: grinta, eleganza e cuore sul ghiaccio. Hai fatto vibrare ogni salto, ogni nota, ogni respiro… facendo emozionare tutto il forum. Ci hai regalato un brivido che resta. Grazie, Matteo #AlimentaIlTuoBrivido #MilanoCortina2026 facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.