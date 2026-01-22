L’Unione Europea annuncia nuovi finanziamenti per contrastare il razzismo, presentandoli come strumenti di tutela delle libertà e dei diritti. Tuttavia, alcune voci sottolineano come tali iniziative possano a volte trascurare altre forme di discriminazione, evidenziando un dibattito più ampio sulla loro reale efficacia e imparzialità. È importante analizzare con attenzione le politiche comunitarie, evitando approcci semplificati che rischiano di creare divisioni anziché promuovere l’inclusione.

È piacevole e rassicurante avere delle certezze. E se oggi abbiamo una certezza granitica è che - a prescindere da quanto accade nel mondo, dagli orientamenti politici delle nazioni e dalle sensibilità dei cittadini - l’Unione europea continuerà ad agire come un organismo promotore della distopia a ogni livello. Lo conferma la nuova strategia antirazzismo Europa appena adottata dalla Commissione Ue che si propone di creare «un’Europa libera dal razzismo, in cui le persone possano prosperare, partecipare pienamente alla società e contribuire alla sua stabilità e prosperità». Come spiega il comunicato ufficiale, l’Ue farà di tutto per opporsi a quello che definisce «razzismo strutturale» (cosa di cui è già piuttosto difficile provare l’esistenza). 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - È sempre la solita Ue. Una vagonata di soldi per combattere (quasi) tutti i razzismi

Leggi anche: Una biblioteca vivente, dove i libri da prendere in prestito sono persone, che raccontano la propria storia. Una storia quasi sempre “in salita”, per la quale non sempre è possibile trovare lettori attenti

Giustizia, la solita Anm scrive all'Ue per attaccare il governo: "Grave situazione per i processi in materia di asilo"L'Associazione Nazionale Magistrati ha scritto all'Unione Europea evidenziando una grave criticità nei processi di asilo, causata dalla mancanza di fondi da parte del governo.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Bianchi vuole un Milano alla battuta E' la cosa più difficile, lavoreremo tanto su quello; Strade Bianche 2026: meno sterrato, la solita magia di una gara unica; Regione: Bucci, Nessuno strappo, Bozzano e Boitano ancora in maggioranza; Federica Brignone, è il giorno della verità.

Inter, grande con il Como e piccola con le big: è sempre la solita storiaMILANO - D’accordo, era un rigorino e il Var doveva restare silente. Però James Lee Duncan Carragher, detto Jamie, pilastro difensivo del Liverpool capace di vincere in carriera - tra le altre cose ... tuttosport.com

La Lazio presenta la nuova aquila, ma l’ex falconiere attacca sui social: Quella è sempre la solita OlimpiaLa Lazio ha una nuova aquila. La società biancoceleste – a distanza di mesi dal licenziamento di Juan Bernabé e quindi dell’addio di Olimpia – ha ufficializzato sui social una nuova aquila che volerà ... ilfattoquotidiano.it

Per ringraziare tutti ,mi ci vorrebbe tanto tempo, siete stati in tantissimi, non é la solita frase di circostanza,ma di Auguri alla Mirella ne sono arrivati una vagonata ,quindi vi ringrazia e vi ringrazio anche io, difatti con lei oggi ci sono anch'io per ringraziarvi tutti di - facebook.com facebook