Andrea Spinelli è l’unico illustratore giudiziario in Italia che realizza disegni di imputati e testimoni durante le udienze nei tribunali di Milano e zone limitrofe. Il suo lavoro consiste nel rappresentare visivamente le persone coinvolte nei processi, fornendo immagini che vengono utilizzate in vari contesti giudiziari. Le sue illustrazioni vengono prodotte direttamente in aula durante le discussioni legali.

Andrea Spinelli disegna imputati e testimoni nelle aule di tribunale di Milano e dintorni, con uno sguardo meno intrusivo rispetto a quello di una telecamera Dal 2022 anche in Italia c’è una persona che illustra i processi penali in tribunale. Andrea Spinelli è entrato più volte nelle aule di giustizia di Milano e di alcune città lombarde, per svolgere un’attività molto simile a quella dei disegnatori di processi americani: i courtroom sketcher, gli artisti specializzati nel ritrarre dal vivo protagonisti e momenti salienti in aula. Prima di Spinelli in Italia non esistevano, perché le udienze dei processi italiani di solito sono pubbliche, chiunque può partecipare, ed è piuttosto raro che sia vietato ai giornalisti di fare foto e riprese. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - L’unico illustratore giudiziario in Italia

Glovo sotto controllo giudiziario per i rider sfruttati, in 40mila sottopagati in ItaliaÈ stato disposto il controllo giudiziario per Glovo e Foodinho, la società di delivery utilizzata dall’azienda spagnola, per caporalato nei confronti...

Allarme a Piazza Italia: fallimento amministrativo e controllo giudiziario sulle sorti del quartiereA Nola, in provincia di Napoli, è scattata l’amministrazione giudiziaria sull’azienda di fast fashion Piazza Italia, dopo che la Procura di Prato ha...