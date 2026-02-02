Allarme a Piazza Italia | fallimento amministrativo e controllo giudiziario sulle sorti del quartiere

A Nola, in provincia di Napoli, scatta l’amministrazione giudiziaria su Piazza Italia. La Procura di Prato ha richiesto questa misura e il Tribunale di Firenze l’ha approvata, bloccando i controlli sulla gestione dell’azienda di fast fashion. La decisione mette in crisi il quartiere e solleva dubbi sul futuro dell’attività economica locale.

A Nola, in provincia di Napoli, è scattata l’amministrazione giudiziaria sull’azienda di fast fashion Piazza Italia, dopo che la Procura di Prato ha chiesto e il Tribunale di Firenze ha approvato la misura per bloccare i controlli sulla gestione aziendale. L’ordinanza, emessa nel febbraio 2026, interviene su una realtà che nel 2024 ha registrato un fatturato di 343,7 milioni di euro e un utile netto di 31,9 milioni, ma che si trova al centro di un’indagine che mette in luce un sistema di produzione basato sullo sfruttamento lavorativo. Secondo le accuse, Piazza Italia avrebbe esternalizzato gran parte della confezione dei propri capi a due imprese cinesi stabilite a Prato, dove i lavoratori sarebbero stati costretti a operare in condizioni disumane, senza tutele, con orari massacranti e paga irrisoria. 🔗 Leggi su Ameve.eu

