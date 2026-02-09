Glovo sotto controllo giudiziario per i rider sfruttati in 40mila sottopagati in Italia

La procura di Milano ha aperto un’indagine su Glovo, l’app di consegne, per presunti casi di caporalato. La polizia ha ascoltato alcuni rider e sequestrato documenti, mentre si aspetta che venga chiarito se ci siano state pratiche di sfruttamento e pagamenti irrisori a circa 40mila lavoratori in Italia. La vicenda desta preoccupazione tra i lavoratori e le associazioni di categoria.

È stato disposto il controllo giudiziario per Glovo e Foodinho, la società di delivery utilizzata dall'azienda spagnola, per caporalato nei confronti dei rider in quanto, secondo le autorità, questi risultano essere sottopagati e sfruttati. Il provvedimento arriva dal pm di Milano e riguarda i circa 40mila che lavorano con Glovo in Italia. Glovo sotto controllo giudiziario per caporalato contro i rider Glovo finisce nel mirino del pm di Milano, Paolo Storari, che ha disposto in via d'urgenza il controllo giudiziario per Foodinho, la società di delivery degli spagnoli di Glovo. L'accusa è di caporalato nei confronti dei 40mila rider impiegati in Italia. Foodinho è una società italiana fondata nel 2015 ed è interamente controllata da Glovo. Il capitale di Foodinho è detenuto da Glovoapp23 SA, società con sede a Barcellona, di cui l'83 per cento delle

