la sfilata in notturna burlamacco replica sfidando il maltempo

Questa sera, a Viareggio, la sfilata di Burlamacco si tiene sotto la pioggia, sfidando il maltempo. La città si prepara per il secondo corso, quello in notturna, che parte alle 17. Nonostante il cielo grigio, i carri e i mascherati sono pronti a sfilare per le strade della località toscana. La gente si raduna, anche se il tempo non invita, per assistere alla tradizione che ogni anno anima il Carnevale di Viareggio.

Sfidando le nubi e le previsioni meteo (non belle in tutta la Toscana) Viareggio sin prepara per il secondo corso, quello in notturno che parte oggi alle 17. Quello che permetterà di apprezzare i carri sotto una luce differente: quella delle luci e degli effetti speciali che contribuiscono, come in un film, a rendere la scena ancora più spettacolare. Con l’augurio e la speranza che anche il corso di oggi possa essere gratificante per il cassiere, così come lo era stata la sfilata inaugurale. Prima dell’inizio del corso notturno sarà possibile partecipare a una visita guidata all’interno del circuito per scoprire da vicino i carri: un percorso della durata di un’ora tra arte, tecnica e significati simbolici. 🔗 Leggi su Lanazione.it

