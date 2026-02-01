Gabbia svela | Ecco cosa scelgo tra lo scudetto e il Mondiale Il derby sarà spettacolare gli attaccanti dell’Inter…

1 feb 2026

Giorgio Gabbia si apre e confessa cosa preferisce tra vincere lo scudetto o giocare il Mondiale. Nel frattempo, si preannuncia un derby molto atteso, con gli attaccanti dell’Inter pronti a scatenarsi. La partita promette spettacolo e tante emozioni per i tifosi delle due squadre.

© Calcionews24.com - Gabbia svela: «Ecco cosa scelgo tra lo scudetto e il Mondiale. Il derby sarà spettacolare, gli attaccanti dell’Inter…»

