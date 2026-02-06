Il governo italiano introduce nuove misure per frenare il rischio di un ritorno delle Brigate Rosse. Il ministro Carlo Nordio ha spiegato chiaramente che queste norme servono a prevenire eventuali minacce terroristiche di stampo brigatista. La presentazione è avvenuta alla presenza del collega Matteo Piantedosi, con un messaggio diretto: si tratta di un pacchetto sicurezza pensato per rafforzare l’ordine pubblico e impedire che gruppi come le Brigate Rosse tornino a riemergere.

A cosa servirà questo nuovo pacchetto sicurezza lo ha detto senza imbarazzo il ministro Carlo Nordio nel presentarlo insieme al collega Matteo Piantedosi: «Ad evitare il ritorno delle Brigate Rosse». A QUESTI condannati il questore potrà imporre di comparire in questura uno o più volte al giorno, negli orari indicati, nei giorni in cui si svolgono manifestazioni, per accertarsi che non partecipino. La violazione della norma comporta una pena compresa tra i quattro mesi e l’anno. La mediazione di Mattarella, sul punto, è consistita nel fatto che quantomeno tutto questo dovrà essere deciso da un giudice, che potrà convalidare o annullare il provvedimento di polizia. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Tutte le misure «per evitare il ritorno delle Brigate rosse»

La decisione della Rai di bloccare il podcast dedicato alla figura della fondatrice delle Brigate Rosse ha scatenato polemiche e discussioni.

