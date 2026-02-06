Tutte le misure per evitare il ritorno delle Brigate rosse

Da cms.ilmanifesto.it 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il governo italiano introduce nuove misure per frenare il rischio di un ritorno delle Brigate Rosse. Il ministro Carlo Nordio ha spiegato chiaramente che queste norme servono a prevenire eventuali minacce terroristiche di stampo brigatista. La presentazione è avvenuta alla presenza del collega Matteo Piantedosi, con un messaggio diretto: si tratta di un pacchetto sicurezza pensato per rafforzare l’ordine pubblico e impedire che gruppi come le Brigate Rosse tornino a riemergere.

A cosa servirà questo nuovo pacchetto sicurezza lo ha detto senza imbarazzo il ministro Carlo Nordio nel presentarlo insieme al collega Matteo Piantedosi: «Ad evitare il ritorno delle Brigate Rosse». A QUESTI condannati il questore potrà imporre di comparire in questura uno o più volte al giorno, negli orari indicati, nei giorni in cui si svolgono manifestazioni, per accertarsi che non partecipino. La violazione della norma comporta una pena compresa tra i quattro mesi e l’anno. La mediazione di Mattarella, sul punto, è consistita nel fatto che quantomeno tutto questo dovrà essere deciso da un giudice, che potrà convalidare o annullare il provvedimento di polizia. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

tutte le misure per evitare il ritorno delle brigate rosse

© Cms.ilmanifesto.it - Tutte le misure «per evitare il ritorno delle Brigate rosse»

Approfondimenti su Brigate Rosse

La Rai blocca il podcast sulla fondatrice delle Brigate Rosse: è polemica

La decisione della Rai di bloccare il podcast dedicato alla figura della fondatrice delle Brigate Rosse ha scatenato polemiche e discussioni.

Minacce alla premier Meloni, scritta “Spara a Giorgia” e accanto la stella a cinque punte delle Brigate rosse

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Brigate Rosse

Argomenti discussi: Tutte le misure per evitare il ritorno delle Brigate rosse; Sicurezza, tutte le misure del decreto e del disegno di legge; Bonus turismo rinnovato: tutte le misure per aziende, dipendenti e imprese; Tutte le misure: fermo preventivo, scudo per gli agenti e stretta sui coltelli.

tutte le misure perDecreto sicurezza, tutte le misure: «fermo preventivo» per 12 ore, daspo dai cortei per i violenti e stretta sui coltelliAggressioni ai professori e al personale sociosanitario: c'è la stessa aggravante di chi colpisce le forze dell’ordine ... roma.corriere.it

tutte le misure perTutte le misure del decreto Sicurezza: fermo preventivo di 12 ore e niente coltelli ai minorenniIl governo ha approvato il nuovo pacchetto di norme. Tra le misure il divieto di accedere alle proteste per i condannati per terrorismo e la stretta anti-coltelli: sarà vietato venderli ai minori, anc ... editorialedomani.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.