Ddl sicurezza Nordio | Evitiamo il ritorno delle Brigate rosse

Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, mette in guardia. Durante la conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri, ha spiegato che il governo cerca di prevenire il ritorno delle Brigate rosse. Nordio ha sottolineato l’importanza di adottare misure che evitino che quei momenti di tensione si ripetano, riferendosi alle nuove norme del decreto sicurezza. L’obiettivo è mantenere sotto controllo un fenomeno che ha segnato la storia del Paese.

«Cerchiamo, con un'attività di prevenzione, di evitare che quei tristi momenti si ripetano». Così il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, nella conferenza stampa al termine del Cdm, riferendosi alle norme introdotte con il decreto sicurezza e al fenomeno delle Brigate rosse. Nordio ha definito il fenomeno delle Br come «nato per una insufficiente attenzione, anche da parte dello Stato, verso queste forme di aggressività odiosa nei confronti delle forze dell'ordine. Ricordiamo le espressioni "compagni che sbagliano" e "sedicenti Brigate rosse"». La nuova norma introdotta dal decreto sicurezza «non è uno scudo penale, che invece vuol dire impunità: qui l'impunità non c'è per nessuno, quindi è una parola impropria», ha aggiunto in merito al nuovo provvedimento contenuto nel decreto, che istituisce un registro separato per i reati commessi con «causa di giustificazione».

