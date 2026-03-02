L’ultimo abbraccio di Mina alla sfilata | la sua canzone dedicata a Giorgio Armani

Durante la sfilata, Mina ha eseguito un brano inedito dedicato a Giorgio Armani, creando un momento speciale nel cuore di via Borgonuovo. La cantante ha condiviso un gesto intimo e silenzioso, che ha accompagnato il passaggio di consegne tra lo stilista e la sua erede Silvana. La sua presenza ha lasciato un segno emotivo tra i presenti, sottolineando un legame personale con la scena della moda.

Un inedito sussurrato nel tempio di via Borgonuovo segna il passaggio di consegne tra lo stilista eterno e l'erede Silvana Armani. Tra le mura storiche di via Borgonuovo 21, l'atmosfera della passerella di Armani autunno-inverno profuma di un'emozione diversa. Quando l'ultima modella scompare dietro le quinte, la penombra della sala viene squarciata da una vibrazione. È la voce di Mina che intona le prime note di "A costo di morire", un brano inedito. Milano, 1 marzo 2026 – Si è chiusa sulle note del brano inedito 'A costo di morire', cantato da Mina in onore di Giorgio Armani, la prima sfilata della linea donna. Volta come di consueto a chiudere simbolicamente la Milano Fashion Week, la sfilata di Giorgio Armani ha presentato oggi la nuova collezione FW26, portando in scena "Nuovi Orizzonti". La sfilata Giorgio Armani autunno inverno 2026 2027 chiude la Milano Fashion Week con uno stato d'animo di ricerca perpetua, che da Occidente vira a Oriente e dal grigio sfuma nel bordeaux.