Mina rende omaggio a Giorgio Armani l’inedito ‘A costo di morire’ chiude la sfilata donna a Milano

Milano, 1 marzo 2026 – Si è chiusa sulle note del brano inedito 'A costo di morire', cantato da Mina in onore di Giorgio Armani, la prima sfilata della linea donna di pret-a-porter tutta disegnata da Silvana Armani, che ne ha assunto la direzione creativa dopo la scomparsa del fondatore della maison, lo scorso 4 settembre. Ad assistere alla collezione, tra gli ospiti, anche lo storico compagno di Armani, Leo Dell'Orco, che oggi guida lo stile uomo. Sfilata di Emporio Armani a Milano L'inedito 'A costo di morire' La canzone 'A costo di morire' è un omaggio al grande stilista italiano. Ed è la cover di una canzone di Fausto Leali del 2011, che l'artista italiana ha interpretato per l'occasione e che dovrebbe figurare nel suo nuovo album, prossimamente in uscita.