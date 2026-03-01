Il regalo di Mina a Giorgio Armani | l’inedito A costo di morire chiude la prima sfilata in ricordo del fondatore della maison

Durante la prima sfilata della linea donna di pret-à-porter disegnata da Silvana Armani, si è conclusa con un momento speciale: il brano inedito “A costo di morire”, interpretato da Mina, è stato dedicato a Giorgio Armani. La collezione è stata presentata dopo la morte del fondatore della maison lo scorso settembre, con Silvana Armani che ha assunto la direzione creativa.

Si chiude sulle note del brano inedito A costo di morire, cantato da Mina in onore di Giorgio Armani, la prima sfilata della linea donna di pret-a-porter tutta disegnata da Silvana Armani, che ne ha assunto la direzione creativa dopo la scomparsa del fondatore della maison, lo scorso settembre. Ad assistere alla collezione, tra gli ospiti, anche lo storico compagno di Armani, Leo Dell’Orco, che oggi guida lo stile uomo. Il brano è la cover di una canzone di Fausto Leali del 2011, che l’artista italiana ha interpretato per l’occasione e che dovrebbe figurare nel suo nuovo album, a breve in uscita. Grignani la provoca sul palco in diretta, Pausini ci casca. 🔗 Leggi su Open.online Mina rende omaggio a Giorgio Armani, l’inedito ‘A costo di morire’ chiude la sfilata donna a MilanoMilano, 1 marzo 2026 – Si è chiusa sulle note del brano inedito 'A costo di morire', cantato da Mina in onore di Giorgio Armani, la prima sfilata... Leggi anche: L’attrice illumina la prima fila della sfilata Giorgio Armani Privé a Parigi con un completo in velluto e bottoni gioiello che celebrano il legame speciale con la maison Una selezione di notizie su Giorgio Armani. Il regalo di Mina a Giorgio Armani: l’inedito A costo di morire chiude la prima sfilata in ricordo del fondatore della maisonLe note in conclusione della prima linea pret-a-porter disegnata da Silvana Armani, nipote del defunto stilista, scomparso a settembre e sua collaboratrice storica ... open.online La sfilata Giorgio Armani, Nuovi Orizzonti, esplora inediti codici di stile. Perfettamente imperfettiLa sfilata Giorgio Armani autunno inverno 2026 2027 chiude la Milano Fashion Week con uno stato d'animo di ricerca perpetua, che da Occidente vira a Oriente e dal grigio sfuma nel bordeaux ... vogue.it