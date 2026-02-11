Durante la partita tra Lakers e Spurs, Bronny James ha mostrato di voler diventare un difensore d’élite per la franchigia. Il giovane si impegna a essere fondamentale nel sistema di Luka, LeBron e Austin. La sua prestazione ha attirato l’attenzione, segnando un passo importante nella sua crescita in NBA.

Una partita tra i Los Angeles Lakers e i San Antonio Spurs ha messo in evidenza un momento decisivo sul piano difensivo di un giovane elemento della franchigia californiana. Bronny James ha descritto le situazioni in cui è stato chiamato a marcare Victor Wembanyama, offrendo una visione chiara sulla sua missione difensiva e sugli obiettivi da perseguire in campo. «È stata un’esperienza unica. Ero tra i giocatori più piccoli in campo, mi sono ritrovato a marcare il giocatore più alto della lega», ha raccontato l’atleta, evidenziando la complessità di un compito simile. La sfida è stata intensa, ma non ha scoraggiato il giovane difensore. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Bronny James: "Punto a diventare un difensore d'élite per i Lakers, fondamentale per il gioco di Luka, LeBron e Austin

Approfondimenti su Bronny James

LeBron James ha raggiunto un’altra prestazione notevole, eguagliando Luka Doncic nell’ultima vittoria dei Lakers.

Ultime notizie su Bronny James

Victor Wembanyama si trasveste da Wilt Chamberlain e nel primo quarto spazza via le seconde linee dei Gialloviola. San Antonio poi scherza con Bronny James e compagni. Il racconto della gara tra Lakers e Spurs: x.com

LeBron James, papa avant tout. Voir Bronny jouer en NBA avec les Lakers, partager ce moment en famille, c’est bien plus que du basket. LeBron James, in full dad mode. Watching Bronny play with the Lakers, Savannah courtside — pride beyond bas - facebook.com facebook