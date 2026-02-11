Bronny James | Punto a diventare un difensore d' élite per i Lakers fondamentale per il gioco di Luka LeBron e Austin

Durante la partita tra Lakers e Spurs, Bronny James ha mostrato di voler diventare un difensore d’élite per la franchigia. Il giovane si impegna a essere fondamentale nel sistema di Luka, LeBron e Austin. La sua prestazione ha attirato l’attenzione, segnando un passo importante nella sua crescita in NBA.

Una partita tra i Los Angeles Lakers e i San Antonio Spurs ha messo in evidenza un momento decisivo sul piano difensivo di un giovane elemento della franchigia californiana. Bronny James ha descritto le situazioni in cui è stato chiamato a marcare Victor Wembanyama, offrendo una visione chiara sulla sua missione difensiva e sugli obiettivi da perseguire in campo. «È stata un’esperienza unica. Ero tra i giocatori più piccoli in campo, mi sono ritrovato a marcare il giocatore più alto della lega», ha raccontato l’atleta, evidenziando la complessità di un compito simile. La sfida è stata intensa, ma non ha scoraggiato il giovane difensore. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

