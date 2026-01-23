Meloni al Consiglio Ue informale Baci sulle guance con Sanchez poi parla con De Wever e Stocker

Il 22 gennaio 2026, a Bruxelles, Giorgia Meloni ha partecipato al Consiglio Ue informale. Durante l'incontro, ha scambiato saluti con il presidente Sanchez e ha discusso con i rappresentanti De Wever e Stocker. La riunione ha visto incontri e confronti tra i membri europei su temi di attualità e politica europea.

(Agenzia Vista) Bruxelles, 22 gennaio 2026 Giorgia Meloni arriva alla riunione del Consiglio Ue informale a Bruxelles. Prima saluta con i baci sulle guance il premier spagnolo Sanchez, poi si ferma brevemente a parlare con il belga De Wever e l'austriaco Stocker. Ebs Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Meloni al Consiglio Ue informale. Baci sulle guance con Sanchez, poi parla con De Wever e Stocker Con la confisca di beni russi la UE potrebbe rovinare l’euro, ma continua a premere su De WeverLa Commissione Europea insiste sulla confisca dei beni russi congelati, rischiando di compromettere l’euro. Meloni al summit Ue, asse con Merz sulle riformeGiorgia Meloni partecipa al summit Ue a Bruxelles, mantenendo l’impegno per il dialogo tra le nazioni alleate. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Argomenti discussi: Il documento di Merz e Meloni per riformare l’Europa: Più mercato interno e meno burocrazia; Consiglio europeo, Kallas: Le relazioni transatlantiche hanno subìto un duro colpo; A Bruxelles via al summit Ue. Incontro Meloni-Merz prima del vertice, asse sulle riforme; I dazi e la Groenladia: la nuova mission di Meloni tra Trump e Ue. Meloni telefona a Trump e media con i leader Ue. Artico, clausola anti-Cina«Capisco, capisco...». La voce roca di Donald Trump è intervallata da lunghi sospiri. Mercoledì sera. Giorgia Meloni alza la cornetta da Palazzo Chigi e rompe gli ... ilmessaggero.it Meloni spinge sull’asse con Merz al vertice Ue per rilanciare il dossier riforme strutturaliAlla vigilia del vertice informale dei leader, la premier Giorgia Meloni arriva a Bruxelles forte di una sintonia consolidata con il cancelliere tedesco ... assodigitale.it Consiglio Europeo, bilatelare tra Meloni e Merz prima dell'inizio del summit - facebook.com facebook Meloni attesa stasera a Bruxelles per il Consiglio Ue straordinario sulle relazioni transatlantiche x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.