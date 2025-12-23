Cipro alla guida del Consiglio UE | autonomia strategica e Mediterraneo al centro del semestre

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo Polonia e Danimarca, la presidenza di turno del Consiglio dell’Unione europea passa a Cipro, cambiando radicalmente latitudine e contesto culturale. Dal primo gennaio al 30 giugno 2026 sarà l’isola mediterranea a guidare i lavori del Consiglio, in una fase segnata da forti tensioni geopolitiche e da un dibattito sempre più serrato sull’autonomia strategica dell’Unione. A non cambiare, tuttavia, saranno gli obiettivi prioritari che la nuova presidenza intende perseguire. Al centro dell’agenda cipriota resta infatti l’idea di una Unione più autonoma sotto molteplici profili, a cominciare da quello della sicurezza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

cipro alla guida del consiglio ue autonomia strategica e mediterraneo al centro del semestre

© Quotidiano.net - Cipro alla guida del Consiglio UE: autonomia strategica e Mediterraneo al centro del semestre

Leggi anche: Ue, Corazza: “Mettere al centro del Green Deal la parola autonomia strategica”

Leggi anche: Sostenibilità: Corazza (Parlamento europeo), ‘Autonomia strategica al centro del Green Deal’

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

“Autonomi e aperti al mondo”, Cipro pronto a guidare il Consiglio dell’UE.

cipro guida consiglio ueCipro alla presidenza Ue: logo, priorità e programma - Dal logo ispirato al ricamo di Lefkara alle cinque priorità strategiche: Cipro presenta il programma della Presidenza del Consiglio Ue 2026 puntando su autonomia, sicurezza e apertura globale ... msn.com

cipro guida consiglio ueCipro lancia il suo semestre Ue: "Autonomi e aperti al mondo" - Dopo Polonia e Danimarca la presidenza di turno del Consiglio dell'Ue cambia totalmente latitudine e background culturale, approdando in uno degli angoli più lontani dell'Unione, l'isola ... ansa.it

cipro guida consiglio ueCipro assumerà la presidenza del Consiglio UE: cosa vuol dire? - Dal 1° gennaio al 30 giugno 2026, la Repubblica di Cipro assumerà per la seconda volta la presidenza di turno del Consiglio dell’Unione europea, segnando un momento cruciale nel suo percorso europeo a ... msn.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.