Cipro alla guida del Consiglio UE | autonomia strategica e Mediterraneo al centro del semestre

Dopo Polonia e Danimarca, la presidenza di turno del Consiglio dell'Unione europea passa a Cipro, cambiando radicalmente latitudine e contesto culturale. Dal primo gennaio al 30 giugno 2026 sarà l'isola mediterranea a guidare i lavori del Consiglio, in una fase segnata da forti tensioni geopolitiche e da un dibattito sempre più serrato sull'autonomia strategica dell'Unione. A non cambiare, tuttavia, saranno gli obiettivi prioritari che la nuova presidenza intende perseguire. Al centro dell'agenda cipriota resta infatti l'idea di una Unione più autonoma sotto molteplici profili, a cominciare da quello della sicurezza. "Autonomi e aperti al mondo", Cipro pronto a guidare il Consiglio dell'UE. Cipro alla presidenza Ue: logo, priorità e programma - Dal logo ispirato al ricamo di Lefkara alle cinque priorità strategiche: Cipro presenta il programma della Presidenza del Consiglio Ue 2026 puntando su autonomia, sicurezza e apertura globale ...

Cipro lancia il suo semestre Ue: "Autonomi e aperti al mondo" - Dopo Polonia e Danimarca la presidenza di turno del Consiglio dell'Ue cambia totalmente latitudine e background culturale, approdando in uno degli angoli più lontani dell'Unione, l'isola ... ansa.it

Cipro assumerà la presidenza del Consiglio UE: cosa vuol dire? - Dal 1° gennaio al 30 giugno 2026, la Repubblica di Cipro assumerà per la seconda volta la presidenza di turno del Consiglio dell’Unione europea, segnando un momento cruciale nel suo percorso europeo a ... msn.com

Il Lussemburgo guida la resistenza alle regole unificate sui capitali con Irlanda, Malta e Cipro. L'articolo del Financial Times tratto dalla rassegna di Liturri ( @giuslit) x.com

