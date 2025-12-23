Manovra Calenda | Bene approccio prudente di Giorgetti serve uscire da procedura infrazione – Il video

Il ministro Calenda ha espresso apprezzamento per l’approccio prudente adottato dal ministro Giorgetti, sottolineando l'importanza di uscire dalla procedura di infrazione. La discussione si inserisce nel quadro delle recenti manovre economiche e delle strategie di bilancio del governo, evidenziando la volontà di adottare misure equilibrate e responsabili per garantire stabilità finanziaria e rispetto delle normative europee.

(Agenzia Vista) Roma, 23 dicembre 2025 "Trovo condivisibile l'approccio prudente così definito del Ministro Giorgetti. Potremmo fare del sarcasmo sugli interventi che hanno parlato dell'importanza di spread e mercati. Con noi al vostro posto, avreste urlato al golpe europeo. Ma noi non siamo così e quindi riteniamo questo approccio condivisibile. Lo spread cala perché il costo del debito tedesco sale. C'è instabilità internazionale generale. Prudenza è consigliabile. Lo scopo di questa manovra è uscire dalla procedura d'infrazione ed è un obbiettivo condivisibile" così il leader di Azione Carlo Calenda intervenendo alla discussione finale della fiducia sulla manovra di bilancio.

