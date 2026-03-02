L' Udinese torna a vincere tris alla Fiorentina

L'Udinese ha conquistato una vittoria con un punteggio di 3-0 contro la Fiorentina. Kabasele ha aperto le marcature, seguito da Davis che ha segnato su rigore e da Buksa, che ha chiuso la partita. La partita si è svolta allo stadio di Udine, con i friulani che sono riusciti a portare a casa i tre punti davanti ai propri tifosi.

Kabasele, Davis su rigore e Buksa riportano i friulani al successo e inguaiano i viola UDINE - Torna alla vittoria l'Udinese, che dopo tre sconfitte consecutive ritrova i tre punti davanti ai suoi tifosi battendo per 3-0 una Fiorentina che non riesce a uscire definitivamente dalle zone basse della classifica. Un dominio quasi totale della compagine bianconera, che la sblocca presto con Kabasele e la chiude poi nel secondo tempo con il rigore di Davis e la rete allo scadere di Buksa. Troppo poco quanto visto sponda Fiorentina, quasi mai capace di mettere in difficoltà l'Udinese. Dopo dieci minuti la squadra friulana trova il gol, sugli sviluppi del calcio d'angolo battuto da Zaniolo sul quale è puntuale di testa Kabasele, completamente perso in marcatura da Rugani e libero di siglare l'1-0. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Dall’Udinese all’Udinese: la Fiorentina torna a vincere in Serie A dopo 210 giorni. Ma la curva fischia ancoraQuasi sette mesi dopo dall’ultima volta la Fiorentina batte l’Udinese per 5-1 e ottiene la prima vittoria in Serie A dopo sedici giornate.

Fiorentina-Udinese, la Viola torna a vincere: conquistati tre punti pesantissimiLa Fiorentina è tornata a vincere e l’ha fatto in maniera netta contro l’Udinese: il resoconto del match e i marcatori.

Ha saltato le ultime 3 partite e l'Udinese ha sempre perso Torna con la Fiorentina e su rigore segna il gol del 2-0 per i suoi: Keinan Davis ha realizzato il suo 8° gol stagionale stabilendo, con 11 partite ancora da giocare, il suo record in carriera

Contro la #Fiorentina torna #Davis. Tornerà anche l'#Udinese