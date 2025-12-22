Dall’Udinese all’Udinese | la Fiorentina torna a vincere in Serie A dopo 210 giorni Ma la curva fischia ancora

Dopo 210 giorni, la Fiorentina torna a conquistare una vittoria in Serie A, battendo l’Udinese con un netto 5-1. La partita segna un momento importante per il team, che cerca di risollevare il proprio cammino nel campionato. Tuttavia, non mancano le contestazioni dalla curva, sempre più critica nei confronti della squadra e della gestione. La sfida evidenzia le tensioni e le ambizioni di una squadra in cerca di stabilità e conferme.

Quasi sette mesi dopo dall'ultima volta la Fiorentina batte l'Udinese per 5-1 e ottiene la prima vittoria in Serie A dopo sedici giornate. La formazione viola non vinceva infatti nel campionato italiano dal 25 maggio 2025, quando all'ultima giornata dello scorso campionato sconfisse proprio la formazione friulana per 3-2. Doppio Kean, Gudmundsson, Ndour e Mandragora. In mezzo il gol della bandiera di Oumar Solet. Una vittoria che non cambia momentaneamente la posizione in classifica della Fiorentina – ultima con 9 punti – ma la riavvicina alla zona salvezza e soprattutto dà un impulso al morale – che fino al match di domenica era davvero sotto zero – in attesa anche dell'arrivo di Fabio Paratici.

