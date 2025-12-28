Giada D’Antonio merita subito un’altra chance in Coppa del Mondo! Poi la gavetta della Coppa Europa per abbassare i pettorali

Giada D’Antonio si distingue per le sue prestazioni in occasione dello slalom di Semmering, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Dopo aver mostrato segnali promettenti, si apre la possibilità di una seconda chance a livello mondiale. Nel frattempo, la sciatrice prosegue la gavetta in Coppa Europa, con l’obiettivo di migliorare la condizione fisica e affinare le competenze tecniche.

Giada D’Antonio ha offerto sprazzi di talento davvero rimarchevole e apprezzabile in occasione dello slalom di Semmering, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. Nell’ultimo mese si era parlato a lungo della promettente 16enne campana, considerata un vero e proprio prodigio dagli addetti ai lavori e con un potenziale in grado di poter emergere nei contesti più importanti. Tutto confermato nei primi due settori della disastrata pista austriaca, caratterizzata da buche marcate e da solchi diventati sempre più profondi con i vari passaggi delle atlete. Scesa con il pettorale numero 70, la sciatrice di San Sebastiano al Vesuvio non si è tirata indietro in occasione del suo debutto nel massimo circuito internazionale itinerante: ha attaccato in maniera vibrante ed era in piena corsa per rientrare tra le migliori trenta. 🔗 Leggi su Oasport.it

