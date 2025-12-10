La ruota di Napoli porta vincite da migliaia di euro | l' estrazione fortunata
L'ultima estrazione del Gioco del Lotto ha portato grandi vincite sulla ruota di Napoli, con premi che hanno raggiunto migliaia di euro. La Campania si conferma terra fortunata, regalando ai giocatori emozioni e vincite significative. Ecco i dettagli di questa fortunata estrazione che ha reso ancora più coinvolgente il gioco in regione.
Campania baciata dalla fortuna nell’ultima estrazione del Gioco del Lotto. La ruota di Napoli ha regalato proprio in terra partenopea vincite per 55.750 euro. A Napoli sono stati vinti 23.000 euro grazie al terno 12-16-67 sulla ruota di Napoli – riporta l’Agenzia Agimeg. Ancora un terno sulla. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
