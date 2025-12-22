Lotto la dea bendata bacia il casertano | vinti 66141 euro

Il Lotto continua a regalare soddisfazioni anche nella provincia di Caserta, dove sono stati vinti complessivamente 66.141,67 euro in quattro diverse città. Questa vincita testimonia come la fortuna possa presentarsi inaspettatamente, offrendo nuove opportunità a chi partecipa con costanza e attenzione.

La dea bendata bacia il casertano grazie al Lotto. Sono stati vinti 66.141,67 euro in ben quattro città della provincia di Caserta. A Caiazzo una giocata da 50 euro sulla Nazionale ha portato 12.500 euro grazie all’ambo 9-41. A Maddaloni, una giocata da 10 euro sulla ruota di Napoli ha permesso. 🔗 Leggi su Casertanews.it

