L' ospedale Manzoni di Lecco nella top 60 d' Italia in calo | la classifica
L'ospedale Alessandro Manzoni di Lecco si colloca nella top 60 degli ospedali italiani nella classifica 2026 pubblicata dal magazine statunitense Newsweek. La graduatoria comprende le strutture sanitarie più riconosciute in Italia, valutando vari parametri e performance. La posizione dell'ospedale di Lecco rappresenta un risultato importante in un quadro di crescente attenzione alla qualità dell’assistenza sanitaria nazionale.
L'ospedale Alessandro Manzoni di Lecco si guadagna un posto di rilievo nella classifica 2026 dei migliori ospedali italiani stilata dal magazine statunitense Newsweek, che ogni anno valuta le strutture sanitarie di tutto il mondo. Il presidio lecchese ottiene un punteggio di 70,68% e si colloca. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Temi più discussi: Carnevalone di Lecco. I regnanti in visita alla Pediatria del Manzoni; Riscoprire le solitudini: a Lecco un viaggio tra educazione e riflessione; Lecco, accoltella un 20enne dopo una lite: arrestato 25enne; Rissa tra ragazzi. Accoltellato al petto lotta contro la morte. Preso l’aggressore.
Carnevalone di Lecco. I regnanti in visita alla Pediatria del ManzoniPomeriggio di festa, venerdì 20 febbraio, nella pediatria dell’ospedale Manzoni di Lecco grazie alla tradizionale visita dei protagonisti del Carnevalone lecchese. Regina Grigna (Giovanna Faccilongo), ... leccotoday.it
Pomeriggio di festa, oggi, nella Pediatria dell’Ospedale “Alessandro Manzoni” di Lecco grazie alla visita dei protagonisti del Carnevale lecchese. Regina Grigna (Giovanna Faccilongo), Re Resegone (Andrea Vigevano) e il Gran Ciambellano (Rudi Engli) han - facebook.com facebook