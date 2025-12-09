Nessun ospedale di Roma e del Lazio nella lista dei 15 migliori d'Italia | la classifica Agenas

Fanpage.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nessun ospedale di Roma o del Lazio entra nella lista dei 15 migliori d’Italia secondo la classifica Agenas. Sebbene la regione non domini la classifica generale, alcuni reparti si distinguono per qualità. Tuttavia, il quadro complessivo evidenzia criticità in 19 strutture regionali, sottolineando la complessità del sistema sanitario locale.

Il Lazio fuori dalla top 15 Agenas degli ospedali migliori, ma buoni risultati brillano nei singoli reparti: 19 strutture regionali con livelli critici.

