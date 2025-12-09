Nessun ospedale di Roma e del Lazio nella lista dei 15 migliori d'Italia | la classifica Agenas
Nessun ospedale di Roma o del Lazio entra nella lista dei 15 migliori d’Italia secondo la classifica Agenas. Sebbene la regione non domini la classifica generale, alcuni reparti si distinguono per qualità. Tuttavia, il quadro complessivo evidenzia criticità in 19 strutture regionali, sottolineando la complessità del sistema sanitario locale.
Il Lazio fuori dalla top 15 Agenas degli ospedali migliori, ma buoni risultati brillano nei singoli reparti: 19 strutture regionali con livelli critici. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Nuovo ospedale, Tarasconi: «Carotaggi ok, nessun reperto»
Sanità, Falcomatà: "A Melito nessun risultato per l’ospedale in quattro anni di gestione Occhiuto"
piano ospedaliero. per forza italia "basta fake. nessun ospedale sarà chiuso"
Sanità pugliese fuori dalla “Serie A”: nessun ospedale tra i top 15 Nonostante l’assenza dalla top list complessiva, i dati Agenas mostrano quindi una crescita selettiva ma consistente in alcuni settori L’articolo completo è nel primo commento - facebook.com Vai su Facebook
Nessun ospedale in #Puglia supera l'esame di qualità alta o molto alta. Vai su X
Nessun ospedale di Roma e del Lazio nella lista dei 15 migliori d'Italia: la classifica Agenas - Il Lazio fuori dalla top 15 Agenas degli ospedali migliori, ma buoni risultati brillano nei singoli reparti: 19 strutture regionali con livelli critici
