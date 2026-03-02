Loris Costantino morto all' ex Ilva l' operaio è precipitato da una passerella | seconda vittima in pochi mesi

All'ex Ilva di Taranto, Loris Costantino, un operaio, è morto dopo essere precipitato da una passerella. Si tratta della seconda vittima in pochi mesi nello stesso sito. La tragedia è avvenuta ieri pomeriggio, e al momento sono in corso indagini per chiarire l’accaduto. La salma è stata trasportata all’istituto di medicina legale.

L'operaio Loris Costantino è morto all'età di 36 anni nell'ex Ilva di Taranto, dopo essere precipitato da una passerella collocata a dieci metri d'altezza. Si tratta del secondo incidente mortale nella struttura in poche settimane, dopo quello risalente al 12 gennaio scorso, in cui a perdere la vita era stato l'operaio Claudio Salamida. In base alla prima ricostruzione sull'incidente mortale avvenuto all'ex Ilva di Taranto, riportata dal Corriere della Sera, nella mattinata di lunedì 2 marzo l'operaio Loris Costantino sarebbe precipitato da una passerella.