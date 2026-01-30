Piazza I Viceré e Parco Zammataro il II Municipio chiede interventi urgenti

Il II Municipio di Catania ha deciso di intervenire subito. Claudio Carnazza, il presidente, ha convocato una seduta speciale del Consiglio per lunedì 2 febbraio. La riunione nasce dalla preoccupazione per i danni causati al territorio e all’ambiente, che i residenti e l’amministrazione vogliono fermare subito. Carnazza ha detto chiaramente che non vogliono restare a guardare mentre l’area viene deturpata e calpestata.

"Non resteremo a guardare mentre il territorio viene deturpato e l’ambiente calpestato". Con queste parole il presidente del II Municipio di Catania, Claudio Carnazza, annuncia la convocazione di una seduta straordinaria e urgente del Consiglio municipale, in programma per lunedì 2 febbraio. Al centro del dibattito ci saranno alcuni interventi realizzati senza alcuna preventiva consultazione del Municipio, oltre a una grave segnalazione di potenziale inquinamento ambientale. L’ultimo episodio riguarda piazza I Viceré e l’area del parcheggio di via Barletta. Dopo l’installazione di un’isola ecologica a ridosso di una storica facciata in pietra lavica, opera di pregio oggi visibilmente deturpata, nei giorni scorsi è stata collocata anche una cabina elettrica.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Approfondimenti su Piazza I Viceré Parco Zammataro Incidenti stradali sulla Palermo-Sciacca, l'Udc chiede "interventi urgenti" Lezioni al gelo in alcuni licei, Fratelli d'Italia chiede interventi urgenti Fratelli d'Italia solleva l’allarme sulle condizioni delle scuole superiori metropolitane, frequentemente colpite da problemi di riscaldamento che rendono le aule gelide. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Piazza I Viceré Parco Zammataro Argomenti discussi: Domenica al museo: ecco mostre e luoghi aperti a Palazzo Reale; Perché il Pd di Schlein non riesce a liberarsi del viceré De Luca. Fai scorta di benessere per il tuo piccolo Solo sabato 24 gennaio, TANTO OFFERTE SU PAMPERS, COSMESI, E APTAMIL Scoprili tutti REGGIO CALABRIA in via G. De Nava 1 ZUMPANO presso il cc Parco del Sole RENDE in via G. Verdi POLIST - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.