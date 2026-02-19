PalaRuggi Imola | Accessibilità sì ma degrado e sporcizia negli spogliatoi l’opposizione chiede interventi urgenti

Il PalaRuggi di Imola, recentemente rinnovato per garantire l’accessibilità a tutti, presenta problemi di degrado e sporcizia negli spogliatoi. La situazione ha spinto l’opposizione di Fratelli d’Italia a chiedere interventi immediati. Nonostante gli sforzi per migliorare le strutture, alcuni spazi risultano lasciati all’abbandono, creando disagio tra gli utenti. Il dibattito si accende sulla gestione dell’impianto, che continua a essere un punto di riferimento per la comunità locale, ma necessita di interventi concreti per rimettere ordine.

PalaRuggi di Imola, tra Accessibilità e Degrado: l’Appello di Fratelli d’Italia all’Amministrazione. Imola è al centro di un dibattito sulla condizione del PalaRuggi, importante impianto sportivo di via Oriani. Il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Ilyan Dosi, ha sollevato critiche sulla manutenzione della struttura, evidenziando problematiche come muffa, sporcizia e carenze igieniche che, a suo dire, non ricevono l’attenzione necessaria dall’amministrazione comunale. Un Contesto di Interventi e Criticità. La polemica si inserisce in un momento di completamento di lavori volti a migliorare l’accessibilità del PalaRuggi, in particolare con la realizzazione di una rampa per disabili.🔗 Leggi su Ameve.eu

