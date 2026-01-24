Al via la messa in sicurezza dei sottopassi | approvato il piano di fattibilità per viale Battisti e viale La Spezia

Il Comune di Riccione ha approvato il piano di fattibilità per la messa in sicurezza dei sottopassi di viale Battisti e viale La Spezia. Questa iniziativa mira a rafforzare la tutela della rete viaria locale, in risposta ai danni provocati dall’alluvione di maggio 2023. L’intervento rappresenta un passo importante per migliorare la sicurezza e la resilienza del territorio comunale.

Il Comune di Riccione compie un passo fondamentale per la protezione della propria rete viaria dopo i pesanti danni causati dall'alluvione del maggio 2023. La giunta comunale ha approvato in linea tecnica il progetto di fattibilità tecnico-economica per il ripristino di due snodi vitali per la mobilità cittadina: i sottopassi di viale Battisti e viale La Spezia.

