Sasso Lega | Non si può parlare di sessualità ai bambini della scuola dell’infanzia o delle elementari Tre domande a …

La discussione sulla legge sul consenso informato riguarda i progetti scolastici su tematiche affettive e sessuali. Dopo l’approvazione alla Camera, il provvedimento si appresta ad affrontare il Senato, suscitando dibattiti tra sostenitori e contrari. È importante comprendere le implicazioni di questa legge per l’educazione nelle scuole italiane e il ruolo delle istituzioni nel guidare il percorso di crescita dei giovani.

La legge sul consenso informato per i progetti scolastici a tema affettivo e sessuale, già approvata alla Camera, sta per arrivare al Senato. Rossano Sasso, deputato della Lega e relatore del provvedimento, spiega che l’obiettivo è l’entrata in vigore entro la fine dell’anno scolastico. “Vogliamo che la famiglia torni ad avere un ruolo centrale nell’educazione”, afferma. Secondo Sasso, le critiche che collegano questa legge al contrasto alla violenza di genere sarebbero fuorvianti: “Nelle linee guida nazionali già esistono riferimenti all’educazione al rispetto e alla sessualità. Ma la sinistra pretende di andare oltre, delegando la formazione a soggetti esterni spesso spinti da un intento ideologico”.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Approfondimenti su Sasso Lega

Per l’anno scolastico 20262027, le tariffe per i servizi educativi e di ristorazione rimangono invariate, garantendo stabilità alle famiglie.

A Palazzolo dello Stella, i bambini della scuola dell'infanzia incontrano gli alunni della primaria in occasione della Giornata dell'amicizia.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Sasso Lega

Argomenti discussi: Rossano Sasso, deputato vannacciano: La Lega ormai è gender fluid; Studente accoltellato, omicidio di matrice islamica: lo sostiene il deputato Rossano Sasso (Lega) anche se le indagini sono ancora in corso; La guerra dei diritti dentro la Lega: Pascale contro Vannacci. E Salvini sotto pressione; Il fronte Lega non si raffredda: via la parola militari dal decreto.

Rossano Sasso, deputato vannacciano: La Lega ormai è gender fluidIl pioniere del Carroccio al Sud: Il punto non è se io possa lasciare il partito, ma se stia diventando fluido o privo di identità. E sulla presenza di Francesca Pascale alla kermesse di Roccaraso è ... ilfoglio.it

Sasso attacca la lega, accusandola di non essere sufficientemente omofobaIl leghista Rossano Rossano Sasso pare furioso col suo partito, accusandoli di non essere sufficientemente omofobi e di osare dar ascolto a chi chiede un'apertura ai diritti civili. gayburg.com

Rossano Sasso, deputato vannacciano: “La Lega ormai è gender fluid. Il punto non è se io possa lasciare il partito, ma se stia diventando fluido o privo di identità”. Di Gabriele De Campis x.com

Rossano Sasso, deputato vannacciano: “La Lega ormai è gender fluid. Il punto non è se io possa lasciare il partito, ma se stia diventando fluido o privo di identità”. Di Gabriele De Campis - facebook.com facebook