Lo schianto durante il trasporto e l' incendio dell' auto | addio alla coppa del Sei Nazioni

La coppa che ogni anno viene assegnata ai vincitori del Sei Nazioni di rugby è rimasta danneggiata in modo irreparabile a causa di un incendio che ha devastato l'auto a bordo della quale si trovava il trofeo durante il tragitto da Limerick a Dublino. Il trofeo ha subito troppe lesioni per poter pensare di riuscire a restaurarlo, ragion per cui gli organizzatori della competizione hanno annunciato che verrà sostituito temporaneamente da una copia, prima che uno nuovo prenda il suo posto in modo definitivo. Stando a quanto riferito dai responsabili di quello che ad oggi è considerato il torneo per squadre nazionali di rugby a 15 più importante d'Europa, i fatti si sono verificati due settimane fa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

