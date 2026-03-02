L' incidente d' auto le fiamme | distrutta per sempre la coppa del Sei Nazioni

Un incidente d'auto ha causato l'incendio che ha distrutto la coppa del Sei Nazioni, mentre era in viaggio in Irlanda due settimane fa. La coppa originale è andata perduta e sarà sostituita da una copia temporanea. Nessuno è rimasto ferito nell'incidente, e al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle circostanze dell'accaduto.

Un incidente d’auto che ha coinvolto il veicolo che trasportava la coppa del Sei Nazioni ha causato un incendio nel quale il trofeo è stato irrimediabilmente danneggiato. Gli organizzatori del Torneo hanno dovuto spiegare che purtroppo quella coppa non potrà più essere utilizzata per i vari cerimoniali e verrà sostituita temporaneamente da una copia. L’incidente è avvenuto due settimane fa durante il trasporto da Limerick a Dublino. Nell’incidente non ci sono stati feriti, ma le fiamme hanno provocato danni che i produttori della coppa hanno definito irrimediabili, tali da impedire anche un lavoro di restauro. Così dai match della quarta giornata la coppa, che di volta in volta viene esibita su un campo a rotazione, sarà rimpiazzata da una copia identica, mentre un nuovo trofeo è già stato commissionato per il 2027. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - L'incidente d'auto, le fiamme: distrutta per sempre la coppa del Sei Nazioni Bmw in fiamme, auto distrutta: l'intervento dei vigili del fuocoNella notte i carabinieri della stazione di Bacoli sono intervenuti a via Spiaggia 1. Leggi anche: Auto distrutta dalle fiamme: Vigili del fuoco al lavoro Tutti gli aggiornamenti su Sei Nazioni. Discussioni sull' argomento L'ha bruciata viva simulando un incidente stradale, arrestato il marito; Dramma al Giro di Ruanda: un'auto piomba sul pubblico, due morti e sei feriti; Uccise la moglie e poi inscenò un finto incidente stradale: il marito arrestato dopo un anno e mezzo; Il bob finisce a testa in giù. Tre incidenti, paura a Cortina. Primo cap, prima meta per uno dei giocatori più veloci del rugby mondiale Dalla Bretagna al Sei Nazioni: un percorso unico Scopri di più: https://www.allrugby.it/2026/03/gael-drean-lorient-express/ - facebook.com facebook Game sense, Italia e Sei Nazioni: Marco Bortolami ospite a OnRugby Podcast x.com