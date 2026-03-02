lo scandalo andrea e la tempesta sui windsor ecco come cambia il futuro della monarchia

Uno scandalo coinvolge un membro della famiglia reale e suscita grande attenzione pubblica. La vicenda riguarda un rapporto con Jeffrey Epstein, che ha portato a conseguenze notevoli per l’immagine dei Windsor. La situazione si è evoluta rapidamente, con ripercussioni sui futuri ruoli della monarchia e sulla percezione pubblica dell’intera istituzione. La vicenda ha messo sotto i riflettori le relazioni personali di alcuni membri della famiglia reale.

In fondo se lo aspettavano tutti, che quella sciagurata amicizia con Jeffrey Epstein l’avrebbe trascinato a fondo come una pietra al collo. L’ex principe Andrea, arrestato nel giorno del suo sessantaseiesimo compleanno, è chiamato a rispondere di aver passato al finanziere pedofilo informazioni sensibili di cui era in possesso quando era inviato del Regno Unito per il commercio in Asia. Mentre scriviamo non possiamo sapere che cosa troveranno, mentre è facile supporre che sia il governo che la famiglia sospettassero un simile epilogo. Non possono essere una coincidenza le dichiarazioni rilasciate dal premier Keir Starmer, soltanto qualche ora prima dell’arresto, riguardo al fatto che nessuno, nemmeno Mountbatten, è al di sopra della legge. 🔗 Leggi su Panorama.it

