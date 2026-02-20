Andrea Mountbatten-Windsor quarant' anni di scandali | da figlio prediletto della Regina Elisabetta a incubo della monarchia

Andrea Mountbatten-Windsor, 44 anni, ha vissuto una vita segnata da numerosi scandali e polemiche. La sua immagine è stata spesso al centro di cronache per comportamenti discutibili e vicende giudiziarie, come il coinvolgimento in un caso di abusi. La sua relazione complicata con la famiglia reale ha alimentato più di un'attenzione negativa. Recentemente, la sua presenza in eventi pubblici ha attirato ancora polemiche. La sua storia continua a dividere l’opinione pubblica.

Negli ultimi quarant'anni Vanity Fair ha raccontato la trasformazione dell'ex principe: da figlio prediletto della regina a più grande imbarazzo della monarchia. 1983 - Andrew fa notizia quando porta la sua fidanzata Kathleen Norris Stark –soprannominata Koo, un'attrice americana – in vacanza con la famiglia reale a Mustique. È l'inizio di una reputazione da combina-guai che i tabloid non smetteranno più di alimentare. «Le scorribande sentimentali di Andrew, insieme ad alcune burle da guardiamarina finite ampiamente sotto i riflettori (ha un debole per gli scherzi), gli valsero la fama di «royal lout-about-town» (principe cafone della notte), un'etichetta che rattristava sua madre e irritava suo padre», scriveva nel 1986 Sue Arnold su Vanity Fair, dopo l'annuncio del fidanzamento con Sarah Ferguson. 19 febbraio 2026, nel giorno del suo 66° compleanno, Andrea Mountbatten-Windsor è stato arrestato e poi rilasciato in serata dopo circa 11 ore in custodia. È successo a Wood Farm, a Sandringham, la casa dove Elisabetta II aveva trascorso il suo ultimo com