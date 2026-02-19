Andrea arrestato Re Carlo abdicherà? Lo scandalo senza precedenti che potrebbe far cadere la monarchia La vicenda

L'arresto di Andrea, ex principe, avvenuto oggi a Sandringham, ha scosso profondamente la Corona britannica. La decisione delle autorità di fermarlo deriva da accuse penali che lo coinvolgono in un caso di presunta frode. La notizia ha già fatto il giro dei media e alimenta i sospetti sulla stabilità della monarchia. La regina ha evitato commenti ufficiali, ma si dice che il re Carlo sia sotto pressione. La crisi potrebbe portare a cambiamenti significativi all’interno della famiglia reale. La situazione resta in evoluzione e si attende una risposta ufficiale.

Con l'arresto senza precedenti dell'ex principe Andrea, avvenuto oggi, a Sandringham, la monarchia britannica si trova ad affrontare un momento di vulnerabilità senza precedenti che potrebbe portare, secondo alcuni, all'abdicazione di Re Carlo III. Il ciclone che coinvolge l'ex principe Andrea e a cascata tutta la famiglia rischia di aggravarsi e di diventare un tornado anche alla luce di quanto stanno visionando i senatori americani incaricati di guardare i file relativi ad Epstein nelle loro parti censurate e di riferire quanto hanno visto. I due incaricati sono un democratico, Ro Khanna e un repubblicano, Thomas Massie, i quali, lunedì scorso, come riferisce il Daily Mail, hanno rivelato, durante una conferenza stampa, che è probabile che sei uomini siano incriminati nei fascicoli. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

