Dove si trova il piccolo Sahara italiano l'incredibile deserto affacciato sul mare

Il piccolo Sahara italiano si trova in Sardegna, lungo la costa di Piscinas. Questo tratto di spiaggia si distingue per le sue dune alte e imponenti, che ricordano un deserto africano affacciato sul mare. Le dune di Piscinas rappresentano uno degli ecosistemi più rari e protetti dell’isola, offrendo un paesaggio unico nel suo genere e un patrimonio naturale di grande valore.

