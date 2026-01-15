Dove si trova il piccolo Sahara italiano l'incredibile deserto affacciato sul mare
Il piccolo Sahara italiano si trova in Sardegna, lungo la costa di Piscinas. Questo tratto di spiaggia si distingue per le sue dune alte e imponenti, che ricordano un deserto africano affacciato sul mare. Le dune di Piscinas rappresentano uno degli ecosistemi più rari e protetti dell’isola, offrendo un paesaggio unico nel suo genere e un patrimonio naturale di grande valore.
In Sardegna c’è un tratto di costa che sembra un deserto africano affacciato sul mare: le dune di Piscinas sono tra le più alte d’Europa e custodiscono un ecosistema raro e protetto. 🔗 Leggi su Fanpage.it
