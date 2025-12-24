Dove si trova il comune più piccolo d'Italia che conta solo 31 abitanti e perché visitarlo

Morterone è il comune meno popolato d’Italia con 31 abitanti. Un borgo lombardo immerso nella natura del Resegone, tra sentieri, arte contemporanea e opere letterarie. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Dove si trova il presepe di sabbia più famoso d’Europa e perché vale la pena visitarlo

Leggi anche: Qual è il comune più “virtuoso” d’Italia, premiato il piccolo borgo della Valle d’Aosta con solo 180 abitanti

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Nel comune più piccolo di Puglia il 'Natale della resilienza' - A Celle di San Vito, il più piccolo comune della Puglia, che si trova in provincia di Foggia, si accendono le luci della resilienza. ansa.it

Comune più piccolo di Puglia senza internet,'diritti negati' - "A Celle di San Vito, il più piccolo comune della Puglia che si trova nel Foggiano, non c'è la fibra ottica, la connessione è instabile e spesso, soprattutto quando c'è maltempo, salta completamente. ansa.it

Buongiorno da Guarcino (FR) un comune dalle origini antiche arroccato sui Monti Ernici. Si trova lungo il Cammino di San Benedetto e dal 2025 ha ottenuto il prestigioso riconoscimento della Bandiera Arancione da parte del Touring Club Italiano. Guarcino - facebook.com facebook