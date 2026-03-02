LIVE Italia-Gran Bretagna Qualificazioni Mondiali basket 2027 in DIRETTA | si alza la palla a due al Modigliani Forum di Livorno

Alle ore 20:30 si è alzata la palla a due al Modigliani Forum di Livorno per la partita tra Italia e Gran Bretagna, valida per le qualificazioni ai Mondiali di basket 2027. La sfida si svolge in diretta, con le squadre pronte a scendere in campo e i tifosi presenti sugli spalti. La partita è visibile in tempo reale attraverso la nostra copertura live.

Si alza la palla a due a Livorno. Buona partita, buon divertimento a tutti e forza azzurri! Nel frattempo la Lituania ha ‘vendicato’ la sconfitta contro l’Islanda vincendo per 99-82 a Klaipeda, dove invece gli azzurri hanno vinto a novembre di misura (81-82). 19:28 Questi gli Starting five scelti dai due CT: Mannion Tonut Tessitori Procida S. Niang (Italia); Ellis Belo Yeboah Hesson Wheatle (Gran Bretagna) 19:25 Risuonano gli inni nazionali in un Modigliani Forum di Livorno completamente esaurito, in una città che ‘vive’ di pallacanestro. 19:22 Attraverso il sito della FIP il CT Luca Banchi ha presentato così la sfida odierna: “A Newcastle abbiamo giocato una partita solida, con un alto livello di attenzione diffuso in tutti e 12 i giocatori, cogliendo una vittoria importante, che urge replicare a Livorno. 🔗 Leggi su Oasport.it

