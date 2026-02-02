Mondiali basket 2027 Italia-Gran Bretagna al Modigliani Forum di Livorno | biglietti in vendita

La nazionale italiana di basket torna a giocare a Livorno dopo tre anni. Il prossimo 23 febbraio, al Modigliani Forum, sfiderà la Gran Bretagna nel percorso di qualificazione ai Mondiali 2027. I biglietti sono già in vendita, e i tifosi sono pronti a sostenere la squadra di nuovo in casa. L’ultima volta, nel 2023, gli azzurri avevano vinto contro l’Ucraina, e ora si preparano a un nuovo appuntamento importante.

La nazionale italiana di basket torna a Livorno tre anni dopo: è del 23 febbraio 2023 l'ultima apparizione al Modigliani Forum con la vittoria sull'Ucraina 85-75 nel percorso di qualificazione al Mondiale 2023. Fu sold out con oltre 8mila spettatori in un impianto caldissimo e capace di supportare la squadra per tutti i 40 minuti. Ora il quintetto allenato da coach Luca Banchi dovrà vedersela contro la Gran Bretagna nella gara di ritorno delle qualificazioni ai prossimi Mondiali del 2027 in programma per lunedì 2 marzo alle 19.30. Per l'ingarbugliato e imprevedibile gruppo D è già tempo di match determinanti: la prima "finestra" ha riservato una vittoria e una sconfitta a tutte e quattro le pretendenti, che conservano intatte le velleità di conquistare uno dei tre posti a disposizione per accedere alla seconda fase.

