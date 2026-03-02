LIVE Italia-Gran Bretagna Qualificazioni Mondiali basket 2027 in DIRETTA | serve vincere per non dilapidare il vantaggio

Benvenuti alla diretta delle qualificazioni mondiali di basket 2027, con Italia e Gran Bretagna impegnate in un match che può determinare le sorti del loro cammino verso il torneo internazionale. La partita si svolge oggi, e i due team si affrontano con l’obiettivo di conquistare punti importanti e mantenere in equilibrio la classifica. Seguite con noi gli sviluppi in tempo reale.

Buongiorno a tutte le lettrici e i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di Italia-Gran Bretagna, Qualificazioni Mondiali di basket 2027. Gli azzurri affrontano nuovamente i britannici nel back-to-back di questa seconda ‘finestra’ per il girone D per allungare la striscia di successi anche in vista della seconda fase. La rappresentativa del Belpaese ha vinto e convinto venerdì sera in quel di Newcastle upon Tyne (57-93) controllando la partita dalla palla a due fino alla sirena finale salvo un piccolo calo ‘fisiologico’ nel terzo quarto, con Nico Mannion in grande spolvero (19 punti) e Amedeo Della Valle che ha messo a referto 11 punti. 🔗 Leggi su Oasport.it

Domani Italia - Gran Bretagna. Fuori Diouf e Ferrari x.com

Palla a due domani sera alle 19.30 per Italia-Gran Bretagna a Livorno. Nel roster degli azzurri fuori Momo Diouf per il perdurare della preesistente sintomatologia al ginocchio sinistro. Giordano Bortolani e Giovanni Veronesi sono stati autorizzati a lasciare il ra facebook