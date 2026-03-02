LIVE Italia-Gran Bretagna Qualificazioni Mondiali basket 2027 in DIRETTA | fondamentale vincere per non dilapidare tutto

Alle 20.45 si gioca Italia contro Gran Bretagna nelle qualificazioni ai Mondiali di basket 2027. La partita si tiene in diretta e viene seguita con aggiornamenti in tempo reale. I due team si sfidano in un match che potrebbe avere ripercussioni importanti sulla qualificazione, con i giocatori pronti a scendere in campo per conquistare un risultato decisivo.

Buongiorno a tutte le lettrici e i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di Italia-Gran Bretagna, Qualificazioni Mondiali di basket 2027. Gli azzurri affrontano nuovamente i britannici nel back-to-back di questa seconda ‘finestra’ per il girone D per allungare la striscia di successi anche in vista della seconda fase. La rappresentativa del Belpaese ha vinto e convinto venerdì sera in quel di Newcastle upon Tyne (57-93) controllando la partita dalla palla a due fino alla sirena finale salvo un piccolo calo ‘fisiologico’ nel terzo quarto, con Nico Mannion in grande spolvero (19 punti) e Amedeo Della Valle che ha messo a referto 11 punti. 🔗 Leggi su Oasport.it

