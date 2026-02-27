Alle 20:22 si è aperta la partita tra la squadra della Gran Bretagna e quella dell’Italia, valida per le qualificazioni ai Mondiali di basket del 2027. La trasferta dei britannici si presenta come un impegno difficile, dopo che l’ultima sfida tra le due nazionali si è disputata all’EuroBasket 2022 all’Unipol Forum di Assago, dove gli italiani hanno vinto con un ampio margine di 90-56.

20:22 La Gran Bretagna vuole provare ad onorare l’impegno odierno contro gli azzurri, con le due squadre che si sono incrociate l’ultima volta ad EuroBasket 2022 – si giocava all’Unipol Forum di Assago (Milano) – dove Melli e compagni vinsero per 90-56. Il CT Luca Banchi, attraverso il sito della FIP, ha presentato così la sfida di quest’oggi: “Siamo determinati e consapevoli di poter competere contro una squadra, la Gran Bretagna, che ha dimostrato tutto il suo potenziale nella finestra di novembre. Proveremo a mettere a frutto quanto preparato in allenamento andando oltre le inevitabili difficoltà generate dall’arrivo scaglionato di buona parte dei giocatori in roster. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Gran Bretagna-Italia, Qualificazioni Mondiali basket 2027 in DIRETTA: trasferta delicata e insidiosa

LIVE Gran Bretagna-Italia, Qualificazioni Mondiali basket 2027 in DIRETTA: trasferta molto delicataCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutte le lettrici e i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di Gran...

Leggi anche: Gran Bretagna-Italia oggi in tv, Qualificazioni Mondiali basket 2027: orario, programma, streaming

Qui trovi altri contenuti e punti di vista sullo stesso argomento.

Temi più discussi: LIVE Italia-Gran Bretagna 4-7, Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA: le azzurre chiudono con la settima sconfitta; Gran Bretagna-Italia di basket: dove vederla in tv e streaming; Italia-Gran Bretagna, doppia sfida cruciale: dove vederla in TV e LIVE-Streaming; Venerdì alle 20.30 a Newcastle Gran Bretagna - Italia. Out Flaccadori, Bortolani e Ferrari (live Sky Sport e DAZN).

Gran Bretagna-Italia diretta basket: segui il match delle qualificazioni mondiali LIVEGli azzurri del ct Banchi sfidano a Newcastle i britannici di coach Steutel. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it

Gran Bretagna vs Italia: diretta (ufficiali i roster in campo)L’Italia di Luca Banchi torna in campo questa sera a Newcastle, dove affronterà l’Inghilterra in una sfida valida per il percorso di qualificazione ai Mondiali 2027, in programma ... pianetabasket.com

Azzurri impegnati questa sera in una importantissima sfida in Gran Bretagna. - facebook.com facebook

Gran Bretagna, devastante sconfitta per il premier Starmer: i Verdi strappano il seggio al Labour x.com