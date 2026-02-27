Benvenuti alla diretta della sfida tra Gran Bretagna e Italia, valida per le qualificazioni ai Mondiali di basket 2027. La partita si preannuncia molto importante per entrambe le squadre, con molte aspettative e un clima di grande tensione. Seguiremo tutti gli sviluppi in tempo reale, fornendo aggiornamenti continui sull’andamento dell’incontro. Rimanete con noi per non perdere nessuna novità.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutte le lettrici e i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di Gran Bretagna-Italia, Qualificazioni Mondiali di basket 2027. Primo dei due impegni di questa seconda finestra per gli azzurri, che affronteranno nuovamente gli inglesi lunedì sera al Modigliani Forum di Livorno. La rappresentativa del Belpaese arriva al match odierno con un bilancio di una vittoria – storica e ‘pesante’ in trasferta contro la Lituania (81-82) – e una sconfitta casalinga contro l’Islanda (76-81) nel debutto di Luca Banchi da Commissario Tecnico. Fari puntati sui giovani Davide Casarin e Saliou Niang, con ‘Momo’ Diouf e Marco Spissu che proveranno a guidare i compagni anche in questa trasferta oltremanica. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Gran Bretagna-Italia, Qualificazioni Mondiali basket 2027 in DIRETTA: trasferta molto delicata

Leggi anche: Gran Bretagna-Italia oggi in tv, Qualificazioni Mondiali basket 2027: orario, programma, streaming

Basket, i convocati dell’Italia per le Qualificazioni Mondiali 2027 contro la Gran BretagnaLa FIP ha annunciato le convocazioni di Luca Banchi per la seconda finestra delle Qualificazioni ai Mondiali 2027 di basket maschile, in cui l’Italia...

Temi più discussi: LIVE Italia-Gran Bretagna 4-7, Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA: le azzurre chiudono con la settima sconfitta; Gran Bretagna - Italia in Diretta Streaming; Italia-Gran Bretagna, doppia sfida cruciale: dove vederla in TV e LIVE-Streaming; World Cup 2027 Qualifiers. Azzurri a Livorno. Grant lascia il raduno. Si aggregano Mannion, Tonut e Flaccadori.

Gran Bretagna-Italia oggi in tv, Qualificazioni Mondiali basket 2027: orario, programma, streamingTrasferta italiana in Gran Bretagna per le qualificazioni ai Mondiali del 2027. La prima fase prevede la prima parte del doppio confronto a Newcastle-upon-Tyne: oggi alle 20:30 l’Italia di Luca Banchi ... oasport.it

Su che canale vedere in tv Gran Bretagna-Italia, Qualificazioni Mondiali basket 2027: orario, programma, streamingL’Italbasket torna in campo per la seconda finestra delle Qualificazioni ai Mondiali 2027 con un back-to-back contro la Gran Bretagna che prevede un primo ... oasport.it

UFFICIALI I 12 DI BANCHI Il CT della Nazionale annuncia la squadra che domani affronterà la Gran Bretagna a Newcastle. Fuori Ferrari, Bortolani ma anche Flaccadori, a riposo precauzionale per un affaticamento. Le scelte: https://www.pianetabasket.c - facebook.com facebook

Lo scandalo dei voli di Epstein e Maxwell in Gran Bretagna sulle piste militari della Raf: il ruolo di Andrea nel «traffico di schiave sessuali» x.com