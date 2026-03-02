LIVE Italia-Gran Bretagna 84-75 Qualificazioni Mondiali basket 2027 in DIRETTA | Saliou Niang MVP con 25 punti gli azzurri concedono il bis

L’Italia ha battuto la Gran Bretagna con il punteggio di 84-75 in una partita valida per le qualificazioni ai Mondiali di basket 2027. Saliou Niang si è distinto come MVP con 25 punti realizzati. Gli azzurri hanno ottenuto così il secondo successo consecutivo in questa finestra delle qualificazioni. La partita si è conclusa con una standing ovation per Niang.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Finisce qui: l'Italia batte ancora la Gran Bretagna (84-75) e fa 20 in questa seconda finestra delle Qualificazioni ai Mondiali 2027! Standing ovation per Saliou Niang che chiude la sua partita con 25 punti. 84-75 Williams da due. 84-73 12 di Ricci in lunetta. 83-73 Wheatle segna e subisce fallo. 83-71 12 di Williams a cronometro fermo. 83-70 SALIOU NIANG IN ALLONTANAMENTO COL FALLO! +13 ITALIA, E' IL COLPO DEL KO. 81-70 22 di Quinn Ellis per tenere vive le residue speranze della Gran Bretagna. 81-68 12 di Amedeo Della Valle ai liberi. Ultimi due minuti del match! 80-68 Semi-gancio di Quinn Ellis. 80-66 Appoggio in transizione di Stefano Tonut! 7-0 di break degli azzurri che provano a dare la spallata decisiva alla partita. 29-29 Carl Wheatle si mette in proprio e appoggia.