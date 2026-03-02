LIVE Italia-Gran Bretagna 73-66 Qualificazioni Mondiali basket 2027 in DIRETTA | sale in cattedra Petrucelli ultimi 5? a Livorno

Durante la partita tra Italia e Gran Bretagna nelle qualificazioni ai Mondiali di basket 2027, l'Italia ha conquistato una vittoria con il punteggio di 73-66 a Livorno. Nel corso dell'incontro, Petrucelli ha avuto un ruolo di rilievo, mentre Ellis ha segnato un tiro decisivo negli ultimi 5 secondi, rendendo più difficili le speranze britanniche di rimonta. È possibile aggiornare la situazione in tempo reale consultando la diretta.

Finisce qui: l'Italia batte ancora la Gran Bretagna (84-75) e fa 20 in questa seconda finestra delle Qualificazioni ai Mondiali 2027! Standing ovation per Saliou Niang che chiude la sua partita con 25 punti. 83-70 SALIOU NIANG IN ALLONTANAMENTO COL FALLO! +13 ITALIA, E' IL COLPO DEL KO. 81-70 22 di Quinn Ellis per tenere vive le residue speranze della Gran Bretagna. 80-66 Appoggio in transizione di Stefano Tonut! 7-0 di break degli azzurri che provano a dare la spallata decisiva alla partita. 75-66 Saliou Niang col semi-gancioper aggiornare il bottino personale a 21 punti. 71-63 Giro perfetto in lunetta di Quinn Ellis per riportare la Gran Bretagna a -8.