LIVE Italia-Gran Bretagna 43-38 Qualificazioni Mondiali basket 2027 in DIRETTA | sorpasso azzurro all’intervallo lungo i britannici non mollano

Durante la partita di qualificazione ai Mondiali di basket 2027 tra Italia e Gran Bretagna, si sono affrontate due squadre con punti alternati e un punteggio di 43-38 a favore degli italiani all’intervallo lungo. Quinn Ellis ha segnato due liberi nel secondo quarto, contribuendo a ridurre il divario. La sfida prosegue con entrambe le squadre impegnate a mantenere alta la tensione sul campo.

Si riprendono le ostilità ripartendo dal 43-38 con cui si era chiuso il primo tempo. 20:30 Italia e Gran Bretagna sono già ritornate sul parquet del Modigliani Forum di Livorno per il riscaldamento che anticipa la ripresa. 20:27 15 punti e 5 rimbalzi di Saliou Niang, con 8 punti di Amedeo Tessitori e 6 equamente divisi tra Amedeo Della Valle e John Petrucelli per l'Italia – 10 punti di Quinn Ellis e Carl Wheatle tra le fila della Gran Bretagna. Azzurri che tirano col 70% da due e l'85.71% a cronometro fermo, con un solo canestro da oltre l'arco su dodici tentativi. Ospiti che hanno raccolto più rimbalzi (22) ma che hanno 7 palle perse in...

LIVE Gran Bretagna-Italia 27-51, Qualificazioni Mondiali basket 2027 in DIRETTA: 8 punti di Veronesi, azzurri in assoluto controllo all’intervallo lungoSi chiude il secondo quarto: dopo 20' l’Italia conduce agevolmente 27-51 sulla Gran Bretagna! 25-47 GIOVANNI VERONESI! TRIPLA, 8 PUNTI PER L’ALA...

LIVE Gran Bretagna-Italia 27-51, Qualificazioni Mondiali basket 2027 in DIRETTA: 10 punti di Mannion, azzurri in assoluto controllo all’intervallo lungoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Tutto è pronto per la ripresa delle ostilità a Newcastle upon Tyne: si riparte dal 27-51 con cui si era...

